Top 5 gier z serii "Fallout" według społeczności Filmwebu

Top 5 Gier z serii "Fallout" według użytkowników Filmwebu

O czym opowiada "Fallout Tactics: Brotherhood of Steel"

O czym opowiada "Fallout 3"

O czym opowiada "Fallout New Vegas"

O czym opowiada "Fallout"

O czym opowiada "Fallout 2"

Sukces serialu " Fallout " przyczynił się do znacznego wzrostu popularności materiału źródłowego, czyli gier z tej serii. Postanowiliśmy zatem zbadać, które części serii cieszą się największą popularnością wśród Was – naszych użytkowników.Wyprodukowana przez Micro Forté i wydana przez Interplay Entertainment w 2001 roku, gra " Fallout Tactics: Brotherhood of Steel " koncentruje się na strategicznych operacjach bojowych i rozgrywce taktycznej. Gracz dowodzi oddziałem w świecie postapokaliptycznym, będąc członkiem Bractwa Stali, organizacji mającej na celu przywrócenie porządku i technologii w świecie zniszczonym przez wojnę nuklearną. Misje obejmują różnorodne zadania bojowe, od infiltracji po obronę terytoriów. Rozgrywka różni się od głównych tytułów serii Fallout, skupiając się bardziej na strategii niż na fabule. Fallout 3 ", wydany w 2008 roku przez Bethesda Game Studios, przenosi graczy do postnuklearnego świata otwartego, gdzie gracz wciela się w mieszkańca Krypty 101. Po zaginięciu ojca, postać gracza wyrusza z hermetycznie zamkniętego schronu, aby odkryć prawdę o swojej przeszłości i przyszłości zniszczonego Washington D.C., znane jako Capital Wasteland. Gra łączy elementy RPG z szeroko otwartym światem, oferując graczom możliwość eksploracji i interakcji z różnymi frakcjami i postaciami.Produkcja Obsidian Entertainment, " Fallout: New Vegas " została wydana w 2010 roku i rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości w regionie Mojave Wasteland, wokół miasta New Vegas. Gracz wciela się w kuriera, który zostaje postrzelony i pozostawiony na śmierć, ale przeżywa i wyrusza w poszukiwaniu zemsty oraz tajemniczego przedmiotu, który miał dostarczyć. Gra łączy rozgrywkę RPG z intensywną fabułą i daje możliwość podejmowania decyzji, które wpływają na losy konkurujących frakcji walczących o kontrolę nad New Vegas.Pierwsza gra z serii, " Fallout ", została wydana przez Interplay Productions w 1997 roku. Gracz wciela się w mieszkańca Krypty 13, którego zadaniem jest znalezienie nowego Chipu Wodnego, aby uratować swoją kryptę przed katastrofą suszy. Rozgrywka w Fallout 1 oferuje bogate doświadczenie RPG w świecie postapokaliptycznym, gdzie każda decyzja ma znaczenie, a interakcje z innymi postaciami kształtują dalszy przebieg gry.Wyprodukowany przez Black Isle Studios i wydany przez Interplay Entertainment w 1998 roku, " Fallout 2 " jest bezpośrednią kontynuacją pierwszej gry i rozgrywa się w tym samym postapokaliptycznym uniwersum. Gracz wciela się w Potomka, mieszkańca Krypty 13, który teraz musi odnaleźć technologię zdolną przywrócić zniszczoną ziemię do życia. Gra rozwija i poszerza uniwersum Fallout, oferując jeszcze więcej możliwości eksploracji, interakcji i rozwijania swojej postaci.