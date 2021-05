Serialowy Billy the Kid wybrany

Ledwie tydzień temu informowaliśmy o tym, że twórca " Wikingów Michael Hirst szykuje serial, którego bohaterem będzie słynny rewolwerowiec Billy the Kid. A teraz dowiadujemy się, że gwiazda projektu została wybrana. To nieznany szerszej widowni Brytyjczyk Tom Blyth Serialowy Billy będzie młodym mężczyzną, niepozornym, uprzejmym i powściągliwym. Kiedy dobywa broń, jego ręka zdaje się poruszać szybciej, niż może to zaobserwować oko. A kiedy strzela, to nigdy nie chybia. Zabijanie jednak nie daje mu radości.Serial określany jest jako nakreślona z rozmachem romantyczna opowieść przygodowa inspirowana życiem słynnego rewolwerowca. Poznamy w nim jego dzieciństwo spędzone wśród irlandzkich imigrantów, karierę kowboja, jego udział w słynnej wojnie w hrabstwie Lincoln oraz późniejszą działalność.Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Otto Bathurst (" Robin Hood: Początek "). Całość powstanie dla stacji Epix.