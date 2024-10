"Billy the Kid": nadchodzący trzeci sezon będzie ostatnim

Nadchodzi koniec "Billy'ego the Kida"

Zobacz nasz zwiastun ze scenarzystą serialu "Billy the Kid"

Przypomnijmy, że serial MGM+ to przygodowa opowieść oparta na prawdziwej historii słynnego bandyty Billy'ego the Kida. Serial śledzi jego historię od skromnych irlandzkich korzeni w Nowym Jorku, przez jego wczesne dni w roli kowboja i rewolwerowca na amerykańskiej granicy, aż po jego kluczową rolę w wojnie w hrabstwie Lincoln.W główną rolę wciela się gwiazda filmu " Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży ", Tom Blyth . Na małym ekranie towarzyszą mu także Alex Rose Nuria Vega . Serial został stworzony przez Michaela Hirsta , autora osadzonych w epoce klasyków telewizji jak " Rodzina Borgiów ", " Dynastia Tudorów " czy " Wikingowie ".Portal The Hollywood Reporter dzieli się także oficjalnym zarysem fabularnym trzeciego i ostatniego sezonu. W serialowym epilogu wojna w hrabstwie Lincoln może i oficjalnie dobiegła końca, ale zarówno Billy The Kid, jak i szeryf Pat Garrnett mają ważne kwestie do rozwiązania - nadchodzi bowiem czas rozliczenia. Billy wciąż jest na wolności, a Garrett chce go schwytać, żywego lub martwego. Z wysoką nagrodą za jego głowę, Billy rozważa możliwość całkowitego porzucenia Nowego Meksyku i podążania za stabilniejszą przyszłością z Dulcyneą, miłością swojego życia. Ale czy zdecyduje się to zrobić?