Serialowy czerwiec z gwiazdami tylko w Canal+

W czerwcu CANAL+ zapewni widzom mocne serialowe uderzenie w gwiazdorskiej obsadzie. Filmowa podróż do Szwajcarii, Pragi, na Ukrainę, lub całkiem niedaleko i na chwilę – do sąsiadów, gdzie toczy się prawdziwe życie i pozornie zwyczajne rozmowy. To wszystko w polsko-szwedzkim serialu sensacyjnym, kryminalneji niebanalnym krótkometrażowym mini serialu komediowym. Po kultowym już, serialowym thrillerzei międzynarodowych, CANAL+ proponuje kolejne produkcje na światowym poziomie, dla miłośników seriali w najwyżej jakości 4K. Wszystkie premiery czerwca będą dostępne w ramach serwisów nc+ GO, Player+ i nc+goTV.6 czerwca na CANAL+ zadebiutuje serial Agnieszka Grochowska w roli dr Stefanii Kowalskiej, której specjalizacją są kobiety o osobowościach psychopatycznych. Dwie siostry w ośrodku Himmelstal, sprawiającym wrażenie ekskluzywnego sanatorium. Kawałek nieba na ziemi - czyste powietrze, malownicze góry, zielone łąki. Pozorna sielanka. Czy jednak może być coś gorszego niż uwięzienie w miejscu, w którym nic nie jest takie, jakie się na pozór wydaje?Akcja, serialu sensacyjnego od producentów, rozgrywa się w Alpach. Główne bohaterki to pochodzące ze Szwecji, rozdzielone w przeszłości, identyczne bliźniaczki Siri i Helena. Ich relacje od zawsze były skomplikowane. Gdy Helena dostaje zaproszenie od Siri, by odwiedziła ją w sanatorium, w którym mieszka, kobieta w pierwszej chwili jest niechętna. Jednak przekonuje ją wizja wakacji w pięknej dolinie Alp Wysokich. Po kilku dniach Siri informuje Helenę, że ma do załatwienia ważną sprawę. Prosi siostrę o zastępstwo, lecz ta, mimo zauroczenia pensjonatem, odmawia. Wkrótce Siri znika.Pozostawiona sama sobie Helena zaczyna rozumieć, że jej siostra szybko nie wróci. Odkrywa także, że w miejscu, w którym przebywa, prowadzone są mrożące krew w żyłach eksperymenty na pacjentach chorych psychicznie. Uwięziona Helena zauważa, że nikt nie jest tu tym, za kogo się podaje. Na domiar złego wszyscy biorą ją za Siri. Kobieta uświadamia sobie, że będzie musiała posunąć się do najgorszych czynów, aby przetrwać...