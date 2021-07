Sharon Stone straci rolę, bo domaga się obowiązkowych szczepień

Trwa kampania wyborcza do władz Gildii Aktorów SAG-AFTRA. Jedną z kandydatek jest Sharon Stone . W najnowszym materiale wyborczym zaatakowała obecną politykę zdrowotną związku i ujawniła, że grozi jej zwolnienie z pracy przy projekcie, do którego zdjęcia mają powstawać w Atlancie. Sharon nie mówi o szczegółach projektu, twierdzi jednak, że dostała świetną rolę i bardzo chciałaby ją zagrać. Jest jednak przekonana, że ją straci, gdyż już otrzymała takie groźby ze strony producentów. Co ma być powodem jej zwolnienia? Domaganie się, by wszyscy pracujący na planie byli zaszczepieni przeciwko COVID-19. Sharon Stone twierdzi, że nie wystąpi w żadnym projekcie, w którym nie będzie funkcjonowała zasada obowiązkowych szczepień antycovidowych.Aktorka walczy o wejście do władz SAG-AFTRA właśnie hasłami bezpieczeństwa zdrowotnego i zmiany obecnej polityki ubezpieczeń zdrowotnych związku, które sprawiają, że większość z członków nie jest objęta opieką medyczną.