Shipka i Kruger będą pływać z hollywoodzkimi rekinami

) i Diane Kruger ) zagrają główne role w serialu, który powstaje dla platformy Quibi.Ma to być uwspółcześniona wersja komedii" z 1994 roku, w której zagrali Frank Whaley Kevin Spacey . Film George'a Huanga , znany pod oryginalnym tytułem, jednocześnie celebrował i wyszydzał hollywoodzki system studyjny. Bohaterką serialowej wersji będzie młoda asystentka ( Shipka ), która trafia do studia pełnego manipulatorów i intrygantów. Nie spodziewają się oni, że dziewczyna wykiwa ich wszystkich. Kruger zagra szefową bohaterki.Scenarzystką i producentką serialu jest Kathleen Robertson , a reżyseruje Tucker Gates . Za produkcję odpowiada studio Lionsgate.Quibi to nowa platforma streamingowa oferująca krótkie filmiki do oglądania na smartfonach.