Skład Jury EnergaCAMERIMAGE 2025

Prezentujemy Państwu składy jurorskie tegorocznego Festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2025! W tym roku przedstawiamy grona jurorów i jurorek oceniających filmy we wszystkich sekcjach konkursowych - z wyjątkiem Konkursu Głównego, którego skład ogłosimy już wkrótce.

Wśród członków jury znaleźli się wybitni twórcy i twórczynie reprezentujący różne dziedziny sztuki filmowej: autorzy zdjęć, reżyserzy, montażyści, scenografowie oraz przedstawiciele świata festiwali i edukacji filmowej. Ich doświadczenie, wrażliwość i artystyczna pasja zagwarantują wysoki poziom tegorocznych obrad.

Zapraszamy do zapoznania się z jurorami i jurorkami EnergaCAMERIMAGE 2025!

Konkurs Polskich Filmów Fabularnych



Przewodnicząca Jury

AMY VINCENT
autorka zdjęć filmowych

Członkowie Składu Jurorskiego

JEAN-MARIE DREUJOU
autor zdjęć filmowych

DR MICHAEL NEUBAUER
autor zdjęć filmowych, menadżer

Konkurs Debiutów Operatorskich



Przewodniczący Jury

BARRY ACKROYD
autor zdjęć filmowych

Członkowie Składu Jurorskiego

TODD MARTIN
autor zdjęć filmowych

TOMASZ NAUMIUK
autor zdjęć filmowych

Konkurs Debiutów Reżyserskich



Przewodniczący Jury

JAN ROELFS
scenograf

Członkowie Składu Jurorskiego

KASIA ADAMIK
reżyserka

ANNA SERDIUKOW
dziennikarka, krytyczka filmowa, dyrektorka programowa Festiwalu Młodzi i Film

Konkurs Seriali Telewizyjnych



Przewodniczący Jury

IGOR MARTINOVIC
autor zdjęć filmowych

Członkowie Składu Jurorskiego

MICHAEL GOI
autor zdjęć filmowych, reżyser

ANKA MALATYNSKA
autorka zdjęć filmowych

Konkurs Długometrażowych Filmów Dokumentalnych



Przewodnicząca Jury

NANCY SCHREIBER
autorka zdjęć filmowych

Członkowie Składu Jurorskiego

JOHANNES KIRCHLECHNER
autor zdjęć filmowych

SANDRA VALDE-HANSEN
autorka zdjęć filmowych

Konkurs Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych



Przewodniczący Jury

DAN COGAN
producent

Członkowie Składu Jurorskiego

JESSICA BISHOPP
reżyserka, producentka, scenarzystka

STEPHEN LIGHTHILL
autor zdjęć filmowych

Konkurs Wideoklipów



Przewodnicząca Jury

MANDY WALKER
autorka zdjęć filmowych

Członkowie Składu Jurorskiego

DION BEEBE
autor zdjęć filmowych

ŁUKASZ ŻAL
autor zdjęć filmowych

Konkurs Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych



Przewodniczący Jury

PETER DEMING
autor zdjęć filmowych

Członkowie Składu Jurorskiego

MICHAEL BARILE
asystent wykonawczy, scenarzysta, producent

KARL WALTER LINDENLAUB
autor zdjęć filmowych

Konkurs Fundusze Europejskie w Kadrze



Przewodniczący Jury

JANEK MAJLE
copywriter, dyrektor kreatywny

Członkowie Składu Jurorskiego

JANUSZ GAUER
autor zdjęć filmowych

SEBASTIAN GOJDŹ
urzędnik

MAŁGORZATA SIEDLIK
trenerka biznesu, przedsiębiorczyni

