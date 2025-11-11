Skład Jury EnergaCAMERIMAGE 2025

Prezentujemy Państwu składy jurorskie tegorocznego Festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2025! W tym roku przedstawiamy grona jurorów i jurorek oceniających filmy we wszystkich sekcjach konkursowych - z wyjątkiem Konkursu Głównego, którego skład ogłosimy już wkrótce.
Wśród członków jury znaleźli się wybitni twórcy i twórczynie reprezentujący różne dziedziny sztuki filmowej: autorzy zdjęć, reżyserzy, montażyści, scenografowie oraz przedstawiciele świata festiwali i edukacji filmowej. Ich doświadczenie, wrażliwość i artystyczna pasja zagwarantują wysoki poziom tegorocznych obrad.
Zapraszamy do zapoznania się z jurorami i jurorkami EnergaCAMERIMAGE 2025!
Konkurs Polskich Filmów Fabularnych
Przewodnicząca Jury AMY VINCENT
autorka zdjęć filmowych
Członkowie Składu Jurorskiego JEAN-MARIE DREUJOU
autor zdjęć filmowych
DR MICHAEL NEUBAUER
autor zdjęć filmowych, menadżer
Konkurs Debiutów Operatorskich
Przewodniczący Jury BARRY ACKROYD
autor zdjęć filmowych
Członkowie Składu Jurorskiego TODD MARTIN
autor zdjęć filmowych TOMASZ NAUMIUK
autor zdjęć filmowych
Konkurs Debiutów Reżyserskich
Przewodniczący Jury JAN ROELFS
scenograf
Członkowie Składu Jurorskiego KASIA ADAMIK
reżyserka
ANNA SERDIUKOW
dziennikarka, krytyczka filmowa, dyrektorka programowa Festiwalu Młodzi i Film
Konkurs Seriali Telewizyjnych
Przewodniczący Jury IGOR MARTINOVIC
autor zdjęć filmowych
Członkowie Składu Jurorskiego MICHAEL GOI
autor zdjęć filmowych, reżyser ANKA MALATYNSKA
autorka zdjęć filmowych
Konkurs Długometrażowych Filmów Dokumentalnych
Przewodnicząca Jury NANCY SCHREIBER
autorka zdjęć filmowych
Członkowie Składu Jurorskiego JOHANNES KIRCHLECHNER
autor zdjęć filmowych SANDRA VALDE-HANSEN
autorka zdjęć filmowych
Konkurs Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych
Przewodniczący Jury DAN COGAN
producent
Członkowie Składu Jurorskiego JESSICA BISHOPP
reżyserka, producentka, scenarzystka STEPHEN LIGHTHILL
autor zdjęć filmowych
Konkurs Wideoklipów
Przewodnicząca Jury MANDY WALKER
autorka zdjęć filmowych
Członkowie Składu Jurorskiego DION BEEBE
autor zdjęć filmowych ŁUKASZ ŻAL
autor zdjęć filmowych
Konkurs Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych
Przewodniczący Jury PETER DEMING
autor zdjęć filmowych
Członkowie Składu Jurorskiego
MICHAEL BARILE
asystent wykonawczy, scenarzysta, producent KARL WALTER LINDENLAUB
autor zdjęć filmowych
Konkurs Fundusze Europejskie w Kadrze
Przewodniczący Jury
JANEK MAJLE
copywriter, dyrektor kreatywny
Członkowie Składu Jurorskiego JANUSZ GAUER
autor zdjęć filmowych
SEBASTIAN GOJDŹ
urzędnik
MAŁGORZATA SIEDLIK
trenerka biznesu, przedsiębiorczyni