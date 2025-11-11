Skład Jury EnergaCAMERIMAGE 2025

Konkurs Polskich Filmów Fabularnych

Konkurs Debiutów Operatorskich

Konkurs Debiutów Reżyserskich

Konkurs Seriali Telewizyjnych

Konkurs Długometrażowych Filmów Dokumentalnych

Konkurs Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych

Konkurs Wideoklipów

Konkurs Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych

Konkurs Fundusze Europejskie w Kadrze

Wśród członków jury znaleźli się wybitni twórcy i twórczynie reprezentujący różne dziedziny sztuki filmowej: autorzy zdjęć, reżyserzy, montażyści, scenografowie oraz przedstawiciele świata festiwali i edukacji filmowej. Ich doświadczenie, wrażliwość i artystyczna pasja zagwarantują wysoki poziom tegorocznych obrad.Zapraszamy do zapoznania się z jurorami i jurorkami EnergaCAMERIMAGE 2025!Przewodnicząca Juryautorka zdjęć filmowychCzłonkowie Składu Jurorskiegoautor zdjęć filmowychDR MICHAEL NEUBAUERautor zdjęć filmowych, menadżerPrzewodniczący Juryautor zdjęć filmowychCzłonkowie Składu Jurorskiegoautor zdjęć filmowychautor zdjęć filmowychPrzewodniczący JuryscenografCzłonkowie Składu JurorskiegoreżyserkaANNA SERDIUKOWdziennikarka, krytyczka filmowa, dyrektorka programowa Festiwalu Młodzi i FilmPrzewodniczący Juryautor zdjęć filmowychCzłonkowie Składu Jurorskiegoautor zdjęć filmowych, reżyserautorka zdjęć filmowychPrzewodnicząca Juryautorka zdjęć filmowychCzłonkowie Składu Jurorskiegoautor zdjęć filmowychautorka zdjęć filmowychPrzewodniczący JuryproducentCzłonkowie Składu Jurorskiegoreżyserka, producentka, scenarzystkaautor zdjęć filmowychPrzewodnicząca Juryautorka zdjęć filmowychCzłonkowie Składu Jurorskiegoautor zdjęć filmowychautor zdjęć filmowychPrzewodniczący Juryautor zdjęć filmowychCzłonkowie Składu JurorskiegoMICHAEL BARILEasystent wykonawczy, scenarzysta, producentautor zdjęć filmowychPrzewodniczący JuryJANEK MAJLEcopywriter, dyrektor kreatywnyCzłonkowie Składu Jurorskiegoautor zdjęć filmowychSEBASTIAN GOJDŹurzędnikMAŁGORZATA SIEDLIKtrenerka biznesu, przedsiębiorczyni