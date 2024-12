"The Last Man": Snoop Dogg i Luc Besson kręcą film science-fiction

Co wiemy o "The Last Man" Luca Bessona?

"Variety" donosi, że film może mieć też coś wspólnego z piosenką Snoop Dogga "Last Man Standing" z 2009 roku.Scenariusz filmu napisał Besson , dla którego nie będzie to pierwsze podejście do konwencji science-fiction. Reżyser flirtował z tym gatunkiem w takich filmach jak(1997),(2014) oraz(2017). Snoop Dogg współpracowali już wcześniej. Raper użyczył głosu postaci Maksa w filmie Bessona (2006) oraz w jego kontynuacji(2009).Za produkcję odpowiedzą studia EuropaCorp i Death Row Pictures., skomentował Besson , dodał Snoop Dogg Ostatnim filmem Bessona jest " DogMan " z Calebem Landry Jonesem . W przygotowaniu jest ich kolejny wspólny projekt, nowa ekranizacja "Drakuli".