Planszówka "Cluedo" z nową szansą na film kinowy

Film, serial, program rozrywkowy? Co zrobi Sony?

Długa fascynacja Hollywoodu grą "Cluedo"

Zwiastun filmu "Trop"

Sony otrzymało pełen pakiet praw adaptacyjnych. Oznacza to, że może na podstawiezrobić zarówno film kinowy, serial telewizyjny lub też program rozrywkowy. Co zrobi studio, tego na chwilę obecną nie wiadomo. Z projektem nie są bowiem aktualnie związane żadne osoby.to gra detektywistyczna wymyślona w połowie ubiegłego wieku przez Anglika Anthony'ego E. Pratta. Gracze wcielają się w gości przyjęcia, w czasie którego zostaje popełnione morderstwo. Dzięki wskazówkom muszą odkryć kto dokonał morderstwa, gdzie je popełnił i co jest narzędziem zbrodni.Grazostała już raz przeniesiona na ekrany kinowe. Było to w formie komedii kryminalnejz 1985 roku. Obraz nie był hitem, ale z czasem doczekał się statusu kultowego. " Trop " zapamiętany jest też z tego, że do kin trafiły kopie zawierające trzy różne zakończenia.Od wielu lat Hollywood zmaga się z pokusą nakręcenia na podstawie gry nowego filmu. Pierwszą próbę podjęło studio Universal w 2008 roku. Tę wersję miał wyreżyserować Gore Verbinski W 2016 roku prawa doprzejęło 20th Century Fox. Gwiazdą miał być Ryan Reynolds , a fabułę mieli przygotować scenarzyści " Deadpoola W 2019 roku gwiazdą i reżyserem został Jason Bateman . Długo nie wytrzymał. W 2020 roku nowym reżyserem został James Bobin