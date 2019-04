Spielberg: widzowie muszą mieć wolność wyboru

Getty Images © Mike Coppola



W ubiegłym miesiącu świat obiegła pogłoska, jakoby Steven Spielberg starał się uniemożliwić filmom produkowanym przez serwisy streamingowe start w oscarowym wyścigu . Zdaniem dziennikarzy "New York Times" intencje reżysera były jednak zupełnie inne. Twórcanie zamierzał nigdy forsować zmian w regulaminie Amerykańskiej Akademii Filmowej (choć rozważał poparcie takowych, gdyby zostały one zaproponowane przez kogoś innego). Zamiast tego dążył do osiągnięcia istotnego dla przemysłu rozrywkowego konsensusu. Spielberg chciał, aby kiniarze dogadali się wreszcie z platformami streamingowymi i zgodzili się wyświetlać ich filmy, nawet jeśli byłyby one wówczas dostępne online. - Chcę, by ludzie mieli dostęp do rozrywki w takiej formie, jaka im najbardziej odpowiada - deklaruje filmowiec - Duży ekran, mały ekran - tym, co mnie najbardziej obchodzi, jest świetna historia. Każdy powinien mieć dostęp do świetnych historii.W trakcie sezonu nagród reżyser spotkał się z przedstawicielami największych amerykańskich sieci multipleksów, prosząc ich, aby zaczęli pokazywać. Jego negocjacje nie przyniosły, niestety, rezultatu. Właściciele przybytków X muzy twardo obstają przy zasadzie, że dopiero po 90 dniach dystrybucji kinowej filmy mogą trafić na mały ekran.Choć 3-krotny laureat Oscara jest za wolnością wyboru, osobiście uważa jednak, że kina są najwłaściwszym miejscem do oglądania filmów. To tam widzowie mogą. - Chcę, aby kina przetrwały. Chcę, aby doświadczenie kinowe pozostało istotne dla naszej kultury.