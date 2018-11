Spielberg i Oprah Winfrey szykują nowy "Kolor purpury"

W 1985 roku wielkim przebojem kinowym był. Ekranizację książki Alice Walker nakręcił Steven Spielberg , a jedną z ról zagrała Oprah Winfrey , za co dostała nominacje do Oscara Złotego Globu . Teraz para łączy siły, by wyprodukować nową wersję. Nie będzie to jednak nowa ekranizacja książki ani też remake filmu Spielberga . Zamiast tegobędzie adaptacją musicalu.Sceniczna wersja powieści Walker powstała w 2005 roku i okazała się wielkim sukcesem komercyjnym i artystycznym. Produkcję nominowano do 11 nagród Tony (swoją drogą, tyle samo nominacji zdobył film Spielberga ). W 2016 roku nowa wersja sceniczna musicalu nagrodzono została dwiema statuetkami Tony.Oprócz Spielberga Winfrey za projekt odpowiadać będą też Quincy Jones i Scott Sanders, którzy byli producentami broadwayowskiego przedstawienia. Projekt jest na wczesnym etapie rozwoju i nie ma na razie nawet scenarzysty.Jest to historia Celie. Dziewczynki gwałconej przez własnego ojca, a później wydanej za mąż brutalowi, który traktował ją jako tanią siłę roboczą. Przez wiele lat w jej życiu jedynymi chwilami wytchnienia od męki były spotkania z jazzową szansonistką Shug.powstanie dla Warner Bros.