Spotkanie online z Agnieszką Smoczyńską

Agnieszka Smoczyńska

O cyklu "Kto jest bohaterem naszych czasów?"

Szkoła Wajdy zaprasza na piąty, ostatni wykład online z cyklu "Kto jest bohaterem naszych czasów?". Tym razem spotkamy się z Agnieszką Smoczyńską – reżyserką i scenarzystką, absolwentką, a później także wykładowczynią Wajda School.Kiedy? -> 30 czerwca | godz. 19.00Gdzie? -> na kanale You Tube Wajda School&Studio Reżyserka i scenarzystka. Absolwentka Wajda School, gdzie ukończyła kurs dokumentalny DOK PRO, kurs fabularny STUDIO PRÓB i międzynarodowy program dla reżyserów EKRAN+. Jedna z najważniejszych reżyserek młodego pokolenia. Twórczyni głośnego filmu " Fuga " (projekt rozwijany w Szkole Wajdy), którego światowa premiera odbyła się na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2018 roku. Film zdobył 4 nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i Polską Nagrodę Filmową Orzeł. Z kolei debiut – " Córki dancingu " – nagrodzony m.in. na Sundance (nagroda specjalna jury), był prawdziwym fenomenem i odkryciem na światowych festiwalach, co otworzyło reżyserce drogę do międzynarodowej kariery. W Polsce film zdobył m.in. 2 nagrody na FPFF w Gdyni oraz Orła (Polska Nagroda Filmowa) w kategorii: Odkrycie roku. Agnieszka Smoczyńska jest także współreżyserką pierwszego polskiego serialu na platformie Netflix – " 1983 ". Jej krótkometrażowe filmy " Viva Maria! " (produkcja Wajda Studio) i " Aria Diva " (koprodukcja Studia Munka, TVP Kultura i Wajda Studio) można znaleźć m.in. na kanale YouTube Wajda School and Studio oraz w serwisie Ninateka. Andrzej Wajda mawiał do młodych adeptów sztuki filmowej: "Chcesz zrobić film? Odpowiedz sobie na pytanie kto jest bohaterem naszych czasów". Cykl Szkoły Wajdy to 5 otwartych wykładów online połączonych z dyskusją, zachęcających do przyjrzenia się istotnym i społecznie aktualnym tematom, które mogą stanowić inspirację dla młodych twórców filmowych.Jak mówi Wojciech Marczewski , dyrektor programowy i współzałożyciel Szkoły Wajdy -Gośćmi poprzednich wykładów byli Wojciech Marczewski Kinga Dębska . Mecenasem cyklu jest Fundacja Fabryki Norblina, która w swoich działaniach wspiera twórców z różnych dziedzin sztuki, organizując liczne inicjatywy artystyczne, konkursy czy programy stypendialne.Wykłady są otwarte i bezpłatne. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania odbywają się w formule online – na żywo na kanale YouTube Wajda School and Studio.