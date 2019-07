Stan Lee dostanie własną ulicę w Nowym Jorku?

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



Zmarły w zeszłym roku Stan Lee nie będzie już pojawiał się epizodycznie w kolejnych widowiskach Marvela, ale chyba nie zostanie szybko zapomniany. Zwłaszcza przez nowojorczyków. Właśnie pojawił się bowiem projekt nazwania jednej z ulic miasta nazwiskiem słynnego twórcy komiksów.Rada Miejska Nowego Jorku zatwierdziła wniosek, by upamiętnić słynnego komiksowego scenarzystę w nazwie jednej z ulic Bronksu. Zaproponowano, by fragment University Avenue między Brandt Place a West 176th Street nosił miano Stan Lee Way.Idea wyszła od członka Rady Fernando Cabrery, który tak uzasadnił swoją inicjatywę:Ostateczna decyzja w sprawie jeszcze nie zapadła. Wszystko zależy od podpisu burmistrza Nowego Jorku, Billa de Blasio. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by do tego nie doszło.