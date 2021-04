John Woo zekranizuje komiks Stana Lee o Małpim Królu

Legenda kina akcji, reżyser John Woo , będzie producentem widowiska komiksowego "Monkey Master". Projekt bazować będzie na stworzonym przez Stana Lee Sharada Devarajana komiksie inspirowanym legendami o Małpim Królu.Komiks powstał w 2016 roku, ale nigdy nie został wydany. Jego bohaterem jest nowojorski archeolog Li Yong, który odkrył tajemnicze proroctwo dotyczące Małpiego Króla. To sprawiło, że wyruszył do Indii, gdzie odkrył niezwykłą moc, która przemieniła go w superbohatera o imieniu Monkey Master. John Woo stwierdził, że od dawna marzył o realizacji filmu o Małpim Królu, ale nie potrafił znaleźć klucza do fabuły. Tym kluczem okazał się właśnie komiks Stana Lee , w którym Woo odnalazł wszystko to, co kocha w kinie: wspaniałych bohaterów, akcję i przygodę.