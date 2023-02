Starsky i Hutch powrócą... jako kobiety. Fox pracuje nad rebootem popularnego serialu

"Starsky i Hutch" w odświeżonej, kobiecej wersji. Co wiemy o projekcie?

O oryginalnej wersji "Starsky'ego i Hutcha"

Fox parcuje nad Starsky & Hutch ". Wiadomo już, że w stosunku do oryginału nastąpi jedna istotna zmiana –Bohaterkami nowej wersji serialu "" będą dwie. Wierzą w swoją przyjaźń i są świadome swojej wartości. Wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne w miasteczku Desert City. Próbują też dowiedzieć się,, prezes Fox Entertainment, powiedział w rozmowie z "The Hollywood Reporter", że zanim podejmie decyzję, oczekuje od showrunnerów co najmniej dwóch scenariuszy. Pracują nad nimi(""). W produkcję będzie zaangażowane Sony Pictures Television, które w przeszłości, jako Columbia Pictures TV, pracowało nad oryginalnym serialem.Serial kryminalny "" zadebiutował na antenie ABC 30 kwietnia 1975 roku. W tytułowe role – detektywów– wcielili się David Soul . Dzięki niekonwencjonalnym metodom i bezgranicznemu zaufaniu wobec siebie byli niezwykle skuteczni w walce z przestępcami, chroniąc mieszkańców południowokalifornijskiego miasteczka Bay City.W 2004 roku do kin trafił wyreżyserowany przezfilm "". W rolach głównych mogliśmy zobaczyć. Partnerowali im m.in.jako Huggy Bear, zaufany informator, i Fred Williamson jako kapiran Doby. Zobaczcie zwiastun: