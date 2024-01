David Soul, detektyw Hutch z kultowego serialu "Starsky i Hutch", nie żyje

Getty Images © Mike Marsland



Kim był David Soul? Jego najważniejsze role

David Soul - przyczyna śmierci

David Soul urodził się 28 sierpnia 1943 roku w Chicago.lecz popularność zdobył dopiero w kolejnej dekadzie. Występy u boku Clinta Eastwooda w "Sile magnum" oraz w dramacie Daltona Trumbo Johnny poszedł na wojnę " były zaledwie prologiem do najważniejszej roli w karierze - w serialu " Starsky i Hutch "., przemierzając ulice charakterystycznym czerwonym Fordem Gran Torino. Soul wystąpił w nim u boku Paula Michaela Glasera . Duet powrócił również w epizodycznych rolach w remake'u z 2004 roku z Owenem Wilsonem Benem Stillerem w rolach tytułowych policjantów.Przez ostatnie dekady Soula mogliśmy oglądać na ekranach w kilkunastu filmach. Najważniejszy z nich to " Brud " z Jamesem McAvoyem na podstawie kultowej powieści Irvine'a Welsha. Jego zwiastun znajdziecie poniżej:Oficjalna przyczyna śmierci nie została podana do wiadomości publicznej. Żona aktora zamieściła oświadczenie: "David Soul, nasz cudowny ojciec, mąż, dziadek i brat, zmarł wczoraj po heroicznej walce o życie. Otaczała go rodzina. Przez lata był nie tylko aktorem, ale i piosenkarzem, osobowością sceniczną i przyjacielem. Jego śmiech zostanie z ludźmi, na których miał nieprzeceniony wpływ"