Steven Spielberg kręci film inspirowany swoim dzieciństwem

Podczas gdy nowa wersja " West Side Story Stevena Spielberga wciąż czeka na premierę, reżyser planuje już swój kolejny film. Będzie to opowieść o jego dzieciństwie. Źródła portalu Deadline donoszą, że kandydatką do roli jego matki jest Michelle Williams . Aktorka negocjuje podobno warunki umowy.Oprócz reżyserowania Spielberg jest także zaangażowany w pisanie scenariusza filmu wspólnie ze swoim stałym współpracownikiem Tonym Kushnerem (" Lincoln ", " Monachium ", " West Side Story ").O tym, jak wiele czerpie w swojej twórczości z własnego dzieciństwa, Spielberg opowiedział już w dokumencie stacji HBO pt. " Spielberg ". W filmie pojawiają się też jej jego rodzice – którzy sami wydają się wyjątkowo ciekawymi postaciami. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun " Spielberga ".Zdjęcia do jeszcze niezatytułowanej biografii Spielberga mają się rozpocząć latem tego roku. Premiera planowana jest na 2022 rok.