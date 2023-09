Drew Barrymore nie jest łamistrajkiem. Jej program na razie nie wróci

Drew Barrymore przeprasza strajkujących

Getty Images © Michael M. Santiago



O strajku scenarzystów

Przypomnijmy.Ona oraz jej producenci zapewniali, że będzie on powstawał. Pierwsze odcinki były już nagrywane. I jakby sam fakt powrotu programu to za mało, okazało się, że członkowie widowni, którzy mieli w widocznych miejscach przypinki z symbolem strajku scenarzystów, zostali. Podobno Barrymore o tym nie wiedziała.Pod koniec tygodniai wytłumaczyć się ze swojej decyzji. Deklarowała jednak, że nagrywanie programu będzie kontynuowane. Jej post na Instagramie wywołał jeszcze większe oburzenie i ostatecznie aktorka zdecydowała się na jego usunięcie.W niedzielę opublikowała nowy post na Instagramie. Tym razem ogłosiła w nim, żeStrajk scenarzystów trwa od początku maja.Wielkie wytwórnie jednak nie chcą się zgodzić na żądania scenarzystów twierdząc, że są one zbyt kosztowne. Jednak niedawno Warner Bros. Discovery ostrzegło swoich akcjonariuszy, że przez strajk zyski firmy będą niższe o 500 milionów dolarów. Tymczasem zgoda na warunki scenarzystów kosztowałaby studio dodatkowe 45 milionów dolarów rocznie.