Drew Barrymore była bohaterką strajkujących. Teraz przez nich płacze

Dlaczego Drew Barrymore przeprasza i kasuje swoje przeprosiny?

Pierwszego dnia nagrań doszło dodatkowo do kontrowersyjnej sytuacji. Osoby na widowni, które miały przypinki z symbolem strajku WGA, były usuwane ze studia. Podobno działo się to bez wiedzy Barrymore Po ostrych słowach i oskarżeniach pod jej zarzutem Drew Barrymore postanowiła opublikować na Instagramie specjalne oświadczenie. W nim, z trudem powstrzymując łzy, prosiła o wybaczenie strajkujących scenarzystów.Jednocześnie. Nagrania będą kontynuowane.Rzecznik prasowy CBS Media Ventures udzielił wsparcia aktorce podkreślając, że. Program będzie powstawał bez scenariusza. Jednocześnie przypomniał, że Barrymore obowiązują zasady związku SAG-AFTRA, które pozwalają na kontynuowanie dziennych programów typu talk show (z tego powodu nie zaprzestano nadawania m.in. niezwykle popularnego "The View").Instagramowy post Barrymore spotkał się jednak z ostrą reakcją zarówno scenarzystów jak i aktorów.WGA nie wierzy w zapewnienia, żepowstawać będzie bez scenariusza:Ostrzej wypowiadają się aktorzy. Bradley Whitford sarkastycznie stwierdził: Debra Messing z kolei odniosła się do argumenty Barrymore , że wróciła do nagrywania programu, by zapewnić pracę innym, tak komentując jej post: