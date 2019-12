Szalone Kórliki dostają (w końcu) własny film kinowy

Choć zajęło to trochę czasu, Ubisoft w końcu doprowadzi do realizacji filmu kinowego, dla którego inspiracją jest seria gier wideo. Projekt zyskał właśnie reżysera. Został nim Todd Strauss-Schulson , autor komediiProjekt pierwotnie miał powstać dla studia Sony. Teraz jednak Ubisoft będzie nad nim pracować wspólnie z wytwórnią Lionsgate. Punktem wyjścia będzie przygotowany jeszcze w 2015 roku scenariusz Matthewa Senreicha ).Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że będzie to film hybrydowy łączący animację z grą żywych aktorów.Tytułowe istoty przypominają swoim wyglądem króliki. Początkowo w grach Ubisoftu były złoczyńcami, ale później otrzymały całą masę tytułów, w których były bohaterami. Doczekały się też własnego serialu animowanegoliczącego już cztery sezony.