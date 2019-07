Szef festiwalu w Wenecji broni Polańskiego i chwali jego nowy film

Getty Images © Laurent Viteur



Festiwal filmowy w Wenecji ogłosił wczoraj swój tegoroczny program. Jego zawartość nie wszystkim przypadła do gustu. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy, że w konkursie głównym jest za mało filmów wyreżyserowanych przez kobiety. Kontrowersje wzbudziła również decyzja, by do walki o Złotego Lwa zaprosić Romana Polańskiego , na którym wciąż ciąży oskarżenie o gwałt na nieletniej. Szef festiwalu Alberto Barbera postanowił odnieść się do zarzutów w wywiadzie dla branżowego dziennika "Variety".Włoch zaznaczył, że nigdy nie umieści w programie imprezy utworu nakręconego przez kobietę tylko po to, by podnieść statystyki. Jedynym kryterium doboru jest dla niego jakość filmu. Barbera zwrócił jednak uwagę na to, iż z roku na rok w Wenecji rośnie liczba reżyserek. - W tym roku we wszystkich sekcjach, wliczając w to "Venice Classics", 24% filmów zostało zrealizowanych przez kobiety. W ubiegłym roku wskaźnik wynosił 20% - wylicza dyrektor imprezy. W sekcji krótkich metraży pod połową zakwalifikowanych tytułów podpisały się reżyserki. W sekcji VR 68% zgłoszonych filmów pochodziło od kobiet.Jeśli chodzi o Romana Polańskiego , szef festiwalu zaznaczył, że trzeba oddzielić życiorys reżysera od jego twórczości. - Jeśli nie potrafisz dokonać rozróżnienia między nagannymi postępkami osoby a jej wartością jako artysty, nie dojdziesz nigdzie - tłumaczył - Polański jest wielkim artystą, jednym z ostatnich wielkich europejskich autorów. Nawet przez sekundę nie wahałem się, czy wziąć jego dzieło. Zdaniem Barbery ekranizacjato wspaniały film dorównujący poziomem oscarowemuNa koniec wywiadu Włoch został zapytany o, który także walczy w tym roku o Złotego Lwa. - To najbardziej zaskakujący film, jaki mamy w tym roku - mówi dyrektor - Zmierza wprost po Oscary, chociaż jest surowy, mroczny, brutalny. Widać w nim niesamowitą ambicję i rozmach.Festiwal w Wenecji rusza pod koniec sierpnia. Na Lido nie zabraknie korespondentów Filmwebu.