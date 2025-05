Roman Polański szykuje nowy film? Wiemy, gdzie planuje kręcić

Nowy film Polańskiego powstanie w Polsce?

"The Palace" – zwiastun

O czym opowiada "The Palace"?

Jak donosi reporter Jordan Ruimy na stronie World of Reel, w zeszłym roku filmoznawca Joseph McBride zdradził mu, że Roman Polański szykuje się do realizacji nowego projektu. Teraz informację tę potwierdził Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego w polskim rządzie., napisał Wróbel na swoim facebookowym profilu , dodał minister.Ostatni film Polańskiego , " The Palace ", spotkał się z chłodnym odbiorem krytyki i nawet nie trafił do dystrybucji w takich krajach jak USA, Wielka Brytania i Francja.W luksusowym hotelu położonym w malowniczych szwajcarskich Alpach świat zatrzymuje się na chwilę, by uczcić ostatni dzień mijającego milenium. " The Palace " to opowieść o egzotycznej mieszance zamożnych gości, którzy zanurzeni są w atmosferze wykwintnego komfortu, obsługiwani przez perfekcyjną ekipę hotelową. W tej bajecznej scenerii, gdzie majestatyczne góry otaczają eleganckie wnętrza, bohaterowie stawiają czoła nie tylko luksusowi, ale także nieuchronnemu końcowi jednej epoki i początkowi kolejnej. Niektórych z gości nurtują myśli o możliwym końcu świata, innych napotyka ekscytacja oczekiwania na świt nowej, fascynującej przyszłości.