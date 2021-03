Szeryf Givens powróci, choć nie w "Justified"

Tęsknicie za " Justified ", jednym z najlepszych i najbardziej niedocenionych seriali ostatniej dekady? Jeśli tak, to na pewno ucieszycie się na wieść, iż jego twórca Graham Yost planuje realizację cyklu na podstawie powieści Elmore'a Leonarda "City Primeval: High Noon in Detroit", zaś do roli Raylana Givensa może powrócić Timothy Olyphant Givens - szeryf policji federalnej przeniesiony na prowincję po feralnej strzelaninie - pojawił się w kilkunastu książkach oraz opowiadaniach Leonarda. W "City Primeval" jest postacią drugoplanową - to opowieść o mordercy Clemencie Mansellu znanym jako Dzikus z Oklahomy, który gra w kotka i myszkę z Raymondem Cruzem, detektywem z Detroit. Yost miałby zostać producentem wykonawczym serialu, z kolei nad tekstem będą pracować scenarzyści " Justified Dave Andron . To oni są również najbliżej stanowiska showrunnerów i reżyserów "City Primeval".Co do Olyphanta , aktor prowadzi dopiero wstępne rozmowy, lecz jego powrót wydaje się bardzo prawdopodobny - podobnie przecież było w przypadku serialu " Deadwood ", gdy jeszcze raz zagrał Setha Bullocka w filmie zrealizowanym przez HBO.