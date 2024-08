Zgadliście! Sztuczna inteligencja winna skandalu ze zwiastunem "Megalopolis"

AI "znalazło" nieistniejące cytaty krytyków filmowych

Przypomnijmy, że. Klip został jednak, kiedy portal Vulture odkrył, żeLionsgate poza wystosowanie oficjalnych przeprosin nie komentuje sprawy. Jak jednak ujawnia portal Deadline, owe nieistniejące w rzeczywistościIdea zwiastuna była prosta. Chciano wykorzystać polaryzujący charakter " Megalopolis " przypominając, że dziś uważane za arcydzieła wcześniejsze filmy Coppoli w czasie swoich debiutów również generowały sporo negatywnych opinii wśród cenionych krytyków.Zamiast jednak samodzielnie wynaleźć stosowne cytaty pracujący nad zwiastunem najwyraźniej poszli na skróty i skorzystali z pomocy sztucznej inteligencji. Ta znalazła odpowiednie zdania. Jak się później okazało, były one kompletnie fałszywe lub też pochodziły z recenzji innych niż Coppoli filmów. Megalopolis " to opowieść o utopijnej wersji Nowego Jorku. Miasto zostaje zniszczone w wyniku wielkiej katastrofy. Teraz trwa proces odbudowy. Dochodzi do starcia dwóch wizji nowego miasta. Z jednej strony jest idealistyczny architekt grany przez Adama Drivera . Z drugiej strony jest pragmatyczny burmistrz ( Giancarlo Esposito ). Całość opowiedziana jest przy użyciu wielu odniesień do Rzymu w czasach upadku republiki i narodzin cesarstwa.