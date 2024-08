Francis Ford Coppola o "Megalopolis": To nie jest woke-hollywoodzka produkcja

"Nie chciałem robić wykładu" - Coppola o filmie "Megalopolis"

Teaser filmu "Megalopolis"

to opowieść o utopijnej wersji Nowego Jorku. Miasto zostaje zniszczone w wyniku wielkiej katastrofy. Teraz trwa proces odbudowy. Dochodzi do starcia dwóch wizji nowego miasta. Z jednej strony jest idealistyczny architekt grany przez Adama Drivera . Z drugiej – pragmatyczny burmistrz ( Giancarlo Esposito ). Całość opowiedziana jest przy użyciu wielu odniesień do Rzymu w czasach upadku republiki i narodzin cesarstwa.W wywiadzie udzielonym "Rolling Stone" Coppola tak mówi o idei przyświecającej mu w czasie prac nad filmem: Coppola odnosi się tu do angażu takich osób jak:. Każdy z nich miał problemy z opinią publiczną ze względu na swoje zachowanie lub też wyrażane poglądy.Reżyser podzielił się również swoją niezbyt przychylną opinią o Hollywood. Jak stwierdził, w Hollywood panuje przekonanie, że należy trzymać się zasad wyznaczonych przez wytwórnie, bo to daje większe szanse na sukces. Coppola twierdzi jednak, że twórcy powinni łamać te zasady, ponieważ film jest z samej swej istoty zmianą.- dodał reżyser.