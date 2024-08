Skandal! Zwiastun "Megalopolis" usunięty. Lionsgate przeprasza: "Nawaliliśmy"

Lionsgate kłamał w zwiastunie "Megalopolis"

Teaser filmu "Megalopolis"

To była chwila, na którą fani kina czekali - pierwszy zwiastun nowego filmu Coppoli to wielkie widowisko, które za własne pieniądze zrealizował. Jednak po pierwszych pokazach dla branży rozeszła się wieść, że jest to film niedystrybuowalny. Mimo to udało mu się znaleźć w programie festiwalu w Cannes . Tam został przyjęty z mieszanymi uczuciami. Niektórzy chwalili dzieło Coppoli jako bezkompromisowe i awangardowe. Inni twierdzili jednak, że jest to niezrozumiały bełkot, przerost formy nad treścią.Te reakcje krytyków nastały się punktem odniesienia dla pierwszego zwiastuna.Dlatego też Coppoli , dziś uważanych za arcydzieła jak " Ojciec chrzestny ", " Czas apokalipsy " czy " Dracula ".Baczni widzowie zwiastuna szybko odkryli jeden. Jak się okazało, słowa, które rzekomo krytycy wypowiedzieli pod adresem dzieł Coppoli nigdy nie padły lub też opisywały inne filmy! Tak było chociażby z cytatem z"triumph of style over substance". W zwiastunie słowa te zostały powiązane z filmem " Dracula ". W rzeczywistości Ebert tak opisywał " Batmana następującej treści:Na razie nie wiadomo, kiedy pierwszy zwiastun " Megalopolis " będzie znów dostępnie. Oficjalnie fanom pozostaje więc tylko teaser, który trafił do sieci już jakiś czas temu.