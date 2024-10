"Megalopolis" hitem! Nie uwierzycie gdzie

"Megalopolis" niczym "Showgirls". Jesteśmy świadkami narodzin kultu filmu

Zwiastun "Megalopolis"

Konieczność reform w mieście Nowy Rzym jest źródłem konfliktu na szczytach władzy. Genialny architekt Cezar Catalina ( Adam Driver ) pragnie dla miasta utopijnej, idealistycznej przyszłości. Jego przeciwnik, burmistrz Franklin Cicero ( Giancarlo Esposito ), jest zwolennikiem kapitalistycznego status quo, które hołduje interesom najbogatszych. Rozdarta między nimi Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), córka burmistrza, będzie musiała wybrać między swoją fascynacją Cezarem a lojalnością wobec ojca. Konflikt zmusi wszystkich do odpowiedzi na odwieczne pytanie - jak powinna wyglądać przyszłość naszego społeczeństwa i całej cywilizacji.Ta historia, a dokładnie sposób jej prezentacji przez Coppolę, wywołał zmieszanie wśród widzów. I to właśnie stało się powodem popularności " Megalopolis " na platformie społecznościowejUżytkownicy masowo publikują wideo "przed" i "po" seansach. Dzielą się swoimi reakcjami na co bardziej spektakularne sceny. Największym obiektem kultu ciszy się kwestia wypowiadana w dość specyficzny sposób przez Adama Drivera Użytkownicy nie tylko na TikToku wiele czasu poświęcają analizie humoru. Palącą kwestią zdaje się to, czy " Megalopolis " jest niezamierzenie śmieszny, czy może efekt był zamierzony.Dziennikarz "New Yorkera" Michael Schulman zauważa, że widzowie w czasie seansu zachowują się tak, jak na pokazach cieszących się wielkim kultem "złych" filmów jakczyCzyżby więc na naszych oczach rodził się nowy kult filmowy?