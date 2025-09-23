Newsy Filmy Multimedia Byliśmy na uroczystej premierze "Zamachu na papieża". Zobacz relację
Byliśmy na uroczystej premierze "Zamachu na papieża". Zobacz relację

źródło: materialy promocyjne
Choć "Zamach na papieża" trafi do kin w całej Polsce 26 września, oficjalna premiera filmu już się odbyła. Naszym dziennikarzom udało się porozmawiać z tej okazji z trójką filmowych aktorów. Zobaczcie, co do powiedzenia mieli nam Paulina Gałązka, Karolina Gruszka oraz Ireneusz Czop.

Paulina Gałązka: Jaki film duetu Linda-Pasikowski zobaczyła jako pierwszy?





Karolina Gruszka: Jakim aktorem jest Bogusław Linda?





Ireneusz Czop: "Przez Lindę jestem aktorem!"





O filmie "Zamach na papieża"



Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) – były snajper i legenda wywiadu – zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca – Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno – i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

"Zamach na papieża" – zwiastun filmu


Zamach na papieża  (2025)

 Zamach na papieża

