Byliśmy na uroczystej premierze "Zamachu na papieża". Zobacz relację

Choć "Zamach na papieża" trafi do kin w całej Polsce 26 września, oficjalna premiera filmu już się odbyła. Naszym dziennikarzom udało się porozmawiać z tej okazji z trójką filmowych aktorów. Zobaczcie, co do powiedzenia mieli nam Paulina Gałązka, Karolina Gruszka oraz Ireneusz Czop.
Paulina Gałązka: Jaki film duetu Linda-Pasikowski zobaczyła jako pierwszy?
Karolina Gruszka: Jakim aktorem jest Bogusław Linda?
Ireneusz Czop: "Przez Lindę jestem aktorem!"
O filmie "Zamach na papieża"
Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda
) – były snajper i legenda wywiadu – zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca – Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno – i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?