Tak fani walczą o grę "Star Wars Battlefront III"

"Star Wars Battlefront II" - rekordowa liczba graczy 8 lat po premierze

zadebiutowało w 2017 roku wyłącznie na platformie EA‘s Origin. Początkowo gra została bardzo źle przyjęta ze względu na agresywne promowanie mikrotranzakcji. EA, podobno pod naciskiem Disneya, całkowicie się wycofało.Na Steam gratrafiła dopiero w 2021 roku, kiedy EA w zasadzie straciło zainteresowanie grą i przestało ją wspierać. Po wejściu na Steeam maksymalna liczba graczy jednocześnie grający wwyniosła(było to w styczniu 2021 roku).W ostatnim czasie w mediach społecznościowych ruszyła kampania, której celem jest pokazanie, że marka cieszy się zainteresowaniem graczy, co ma zmusić wydawcę do zajęcia się realizacją trzeciej części.Kampania ma wyraźne skutki. 26 maja, osiem lat po premierze gry, pięć lat po wejściu na Steam, padł nowy rekord liczby graczy jednocześnie w nią grających. Wyniosła onaTak wysoka liczba utrzymuje się już od czterech dni. Według SteamDB w ciągu ostatnich 24-godzin szczyt wyniósł 17 495 graczy.Czy to jednak wystarczy, by trzecia część powstała?