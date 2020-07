Najlepsze gry z uniwersum Star Wars. Top 15 gier, w które warto zagrać

Po latach przerwy do uniwersum Star Wars powróciło wielkie BioWare i tak oto powstało " Star Wars: The Old Republic ". Tym razem jednak zaskoczenie - gry Star Wars weszły do sieci, gdyż ten tytuł to pełnokrwiste MMORPG. Wydarzenia przedstawione w grze mają miejsce około 300 lat po " Star Wars: Knights of the old Republic " i około 3600 lat przed filmami Star Wars. Gra jest sukcesywnie rozwijana od swojej premiery w 2011 roku i w tej chwili możecie w nią grać za darmo. Istnieje oczywiście opcja płatna, jak i abonament dający Wam status premium, ale na tę chwilę to jedyna duża gra Star Wars z wymienionych w tym rankingu, w której możecie się bawić za darmo.