Tak się składa, że wygrywasz. Każdy bilet do Cinema City wygrywa!

Letnia loteria pod hasłem "TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ" to świetna okazja do wygrywania nagród przy okazji super chwil spędzanych przed wielkim ekranem. Kupiłeś bilet na seans w Cinema City? Tak się składa, że wygrywasz! Bo w loterii Cinema City KAŻDY bilet wygrywa. Na wszystkich biletach zakupionych od 1 lipca znaleźć można unikalny kod, który należy zarejestrować na stronie www.kazdybiletwygrywa.pl i... zaraz po tym przekonać się co wygrałeś!Każdy bilet to nagroda! Tego lata masz szansę zgarnąć wyjątkowe nagrody: JEEPa RENEGADE, WYCIECZKI, BONY PALIWOWE, ROWERY, KARTY UNLIMITED, BILETY NA FILM, POPCORN, PRZEKĄSKI KINOWE i wiele, wiele innych! Któraś z tych nagród, może być właśnie Twoja.Jedna nagroda? Nie w Cinema City! Tutaj jeden bilet, to jedna nagroda. Kupiłeś 5 biletów? Zdobywasz 5 nagród! Sam decydujesz ile z ponad miliona nagród trafi właśnie do Ciebie.To wspaniała propozycja na spędzenie gorącego, letniego wieczoru w gronie najbliższych w kinie, zwłaszcza że w najbliższych tygodniach w Cinema City same hity! W letnich miesiącach swoje premiery będą miały miedzy innymi: kontynuacja kultowego już hitu Disneya, przebojowa komedia Jeremym Rennerem w roli głównej, kipiący akcją Dwayne'em Johnsonem , gwiazdą serii, czy zapowiadający się na prawdziwą kinową ucztę dramatze zdobywcami Oscarów Colinem Firthem Rachel Weisz w rolach głównych. Ciesz się latem wygrywając nagrody!Gotowy na zabawę? TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ! Przekonaj się co kryje Twój bilet! Przyjdź do kina i zostań szczęściarzem.Loteria trwa od 01.07.2018r. do 31.08.2018r. lub do wyczerpania puli nagród natychmiastowych 1 000 146 szt. Zasady i regulamin na www.cinema-city.pl/kazdy-bilet-wygrywa Więcej informacji na www.cinema-city.pl oraz www.kazdybiletwygrywa.pl