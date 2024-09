"Percy Jackson". Oto córka Zeusa, Thalia Grace

Poznajcie córkę Zeusa

Zwiastun serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"

Thalia Grace jest córką Zeusa . W książkach była przyjaciółką Annabeth i Luke'a. Odegrała kluczową rolę w uratowaniu ich przed niebezpieczeństwem.W serialu " Percy Jackson i bogowie olimpijscy " zagra ją. Będzie to powrót młodej aktorki do Disney+. Ma bowiem na swoim koncie udział w ekranizacji innej popularnej młodzieżowej książki fantasy " Artemisa Fowla ". Ostatnio mogliśmy ją zaś oglądać w serialu platformy Netflix " Resident Evil: Remedium ".W drugim sezonie serialu " Percy Jackson i bogowie olimpijscy " tytułowy bohater ( Walker Scobell ) po roku nieobecności powraca do Obozu Herosów i odkrywa, że jego świat przewrócił się do góry nogami. Jego przyjaźń z Annabeth ( Leah Jeffries ) nie jest już taka sama; Percy odkrywa też, że jego bratem jest cyklop, Grover ( Aryan Simhadri ) zaginął, a obóz jest oblężony przez siły Kronosa. Próbując wszystko naprawić, Percy trafi na śmiercionośne wody Morza Potworów, gdzie czeka go tajemniczy los.