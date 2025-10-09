Newsy Filmy Taron Egerton i Jessica Henwick w komediowym thrillerze o randkowaniu
Do sieci trafiła informacja, że Jessica Henwick ("Matrix: Zmartwychwstania") i Taron Egerton ("Rocketman") zagrają razem w komediowym thrillerze zatytułowanym "Everybody Wants To F*ck Me". Film napisze i wyreżyseruje Jonathan Schey, dla którego będzie to pełnometrażowy debiut.

O czym opowie "Everybody Wants To F*ck Me"?



Akcja "ostrego jak brzytwa" filmu ma się rozgrywać w Londynie osadzonym w realiach współczesnego randkowania. Zdjęcia rozpoczną się w listopadzie, a premiera planowana jest na przyszły rok, choć konkretnej daty jeszcze nie ujawniono. Schey wcześniej reżyserował m.in. odcinki brytyjskiego serialu "Ladhood" (2019-2022). 

henwick-1.jpg Getty Images © Sebastian Reuter


Za produkcję filmu odpowiedzą STUDIOCANAL, Film4, Parkville Pictures oraz firma LuckyChap Entertainment należąca do Margot Robbie. Ron Halpern i Joe Naftalin ze STUDIOCANAL stwierdzili w oświadczeniu, że są pod ogromnym wrażeniem odważnej i przewrotnej wizji Scheya i że cieszą się na współpracę z Egertonem oraz pozostałymi producentami. 

Film zostanie zaprezentowany zagranicznym dystrybutorom podczas American Film Market, a następnie trafi do kin w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Australia, Nowa Zelandia, Belgia, Holandia, Luksembuerg oraz Polska.

Egertona w zeszłym roku mogliśmy oglądać w filmie Netflixa pt. "Kontrola bezpieczeństwa". Henwick pojawiła się z kolei w horrorze "Cuckoo". Na małym ekranie możemy ją oglądać w serialu "Silos". 

Wywiad z Taronem Egertonem



