Taron Egerton i Jessica Henwick w komediowym thrillerze o randkowaniu

Do sieci trafiła informacja, że Jessica Henwick ("Matrix: Zmartwychwstania") i Taron Egerton ("Rocketman") zagrają razem w komediowym thrillerze zatytułowanym "Everybody Wants To F*ck Me". Film napisze i wyreżyseruje Jonathan Schey, dla którego będzie to pełnometrażowy debiut.
O czym opowie "Everybody Wants To F*ck Me"?
Akcja "ostrego jak brzytwa" filmu ma się rozgrywać w Londynie osadzonym w realiach współczesnego randkowania. Zdjęcia rozpoczną się w listopadzie, a premiera planowana jest na przyszły rok, choć konkretnej daty jeszcze nie ujawniono. Schey wcześniej reżyserował m.in. odcinki brytyjskiego serialu "Ladhood
" (2019-2022).
Getty Images © Sebastian Reuter
Za produkcję filmu odpowiedzą STUDIOCANAL, Film4, Parkville Pictures oraz firma LuckyChap Entertainment należąca do Margot Robbie
. Ron Halpern i Joe Naftalin ze STUDIOCANAL stwierdzili w oświadczeniu, że są pod ogromnym wrażeniem odważnej i przewrotnej wizji Scheya
i że cieszą się na współpracę z Egertonem
oraz pozostałymi producentami.
Film zostanie zaprezentowany zagranicznym dystrybutorom podczas American Film Market, a następnie trafi do kin w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Australia, Nowa Zelandia, Belgia, Holandia, Luksembuerg oraz Polska. Egertona
w zeszłym roku mogliśmy oglądać w filmie Netflixa pt. "Kontrola bezpieczeństwa
". Henwick
pojawiła się z kolei w horrorze "Cuckoo
". Na małym ekranie możemy ją oglądać w serialu "Silos
".
