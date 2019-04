Taylor Kitsch policjantem w powojennym Berlinie

Getty Images © Jim Spellman



) zagra główną rolę w serialu. Jego twórcą jest Måns Mårlind ).Akcja serialu rozpocznie się latem 1946 roku w zniszczonym wojną Berlinie. Do miasta przybywa amerykański gliniarz Max McLaughlin. Ma pomóc stworzyć nowe siły policyjne. Cele Maksa jest też doprowadzenie do schwytania "Engelmachera", lokalnego gangstera, który rozpanoszył się w ogarniętym anarchią mieście. Jednocześnie próbuje odnaleźć zaginionego brata, Moritza, który z ukrycia poluje na nazistów. Max nie wie jednak, że jest wykorzystywany niczym pionek w wielkiej rozgrywce dającej początek zimnej wojnie.W obsadzie są również: Sebastian Koch (jako Engelmacher), Logan Marshall-Green (jako Moritz), Michael C. Hall (jako Tom Franklin), Nina Hoss (jako Elsie), Tuppence Middleton (jako Claire) i Mala Emde (jako Karin).Mårlind rozpisał fabułęna 16 odcinków, które mają być zaprezentowane w dwóch częściach. Zdjęcia do pierwszych ośmiu odcinków będą kręcone od końca kwietnia w Pradze. Kolejne osiem powstanie w przyszłym roku.