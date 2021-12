Ten spot pachnie świątecznymi piernikami!

Trefl SA stworzyło w gdyńskim KAZstudio bajkowy spot świąteczny na miarę światowych produkcji. 30 sekundowa animacja stworzona metodą poklatkową z ulubionymi bohaterami bajki pt. "Rodzina Treflików" wprowadza widzów w przedświąteczną atmosferę. Głównym przesłaniem reklamy jest to, by w dobie wszechobecnego pędu każdy mógł zwolnić w tym wyjątkowym, rodzinnym czasie i spędzić święta z najbliższymi.Tego wszystkim życzy Trefl, producent puzzli, gier, zabawek oraz książek dla małych i dużych!"Rodzina Treflików" to bajka uwielbiana przez dzieci, oglądana zarówno w Polsce, jak i za granicą. Opowieść o przygodach wesołej rodzinki stała się doskonałym tłem dla wielu projektów edukacyjnych, serii książek, a w całej Polsce powstały Treflikowe placówki edukacyjne i grupy fanów serialu.W kraju popularne Trefliki można oglądać na platformie Netflix, VOD.pl, TVP ABC, Teletoon+ oraz YouTube.