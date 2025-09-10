Newsy Filmy Z jakich horrorów będą się śmiać twórcy "Strasznego filmu 6"? 
W ostatnich latach na ekrany trafiło wiele świetnych horrorów. Które z nich zamierzają obśmiać twórcy powstającego właśnie "Strasznego filmu 6"?

Z tych horrorów będziemy się śmiać. Marlon Wayans o "Strasznym filmie 6"


W rozmowie z portalem ComicBook.com Marlon Wayans, będący współtwórca i jedną z gwiazd cyklu "Straszny film", powiedział, jakie tytuły zostaną sparodiowane w nowej odsłonie. Znalazły się wśród nich zarówno znane serie, które w ostatnich latach doczekały się requeli ("Koszmar minionego lata", "Krzyk"), jak i nowe produkcje: "Uciekaj!" i "Nie!" Jordana Peele'a, "Kod zła" Osgooda Perkinsa, "Heretic" Scotta Becka i Bryana Woodsa oraz "Grzesznicy" Ryana Cooglera.

Maika Monroe jako agentka Lee Harker w filmie "Kod zła"

Wytwórnia Miramax dała "Strasznemu filmowi 6" zielone światło w kwietniu. Poza Wayansem do swoich ról powrócą Anna Faris i Regina Hall. Prace na planie rozpoczną się już w październiku. Premiera zaplanowana jest na 12 czerwca 2026 roku.

Fenomen serii "Straszny film"


Pierwszy "Straszny film" trafił na ekrany w 2000 roku. Dzieło braci Wayans było rubaszną zgrywą z królujących wówczas na ekranach horrorów: "Krzyku", "Koszmaru minionego lata" oraz "Blair Witch Project". Kosztujący zaledwie 19 milionów dolarów film zarobił na całym świecie blisko 280 milionów dolarów. Powstanie kontynuacji było formalnością.  

Kolejne części debiutowały w kinach w 2001, 2003, 2006 i 2013 roku. W sumie wszystkie filmy przyniosły producentom blisko 900 milionów dolarów wpływów. Kino grozy nadal ma się świetnie, toteż twórcom szóstej części z pewnością nie zabraknie inspiracji do żartów.

"Nie!" i filmy Jordana Peela w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Nie!" i innych filmach Jordana Peele'a: 



Zobacz zwiastun horroru "Jestem nim"


Marlona Wayansa wkrótce zobaczymy w rozgrywającym się w środowisku zawodników amerykańskiego futbolu horrorze "Jestem nim". Na krześle reżysera zasiadł Justin Tipping, a jednym z producentów jest Jordan Peele. Przypominamy zwiastun: 


