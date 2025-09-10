Z jakich horrorów będą się śmiać twórcy "Strasznego filmu 6"? 

W ostatnich latach na ekrany trafiło wiele świetnych horrorów. Które z nich zamierzają obśmiać twórcy powstającego właśnie "Strasznego filmu 6"?
Z tych horrorów będziemy się śmiać. Marlon Wayans o "Strasznym filmie 6"
W rozmowie z portalem ComicBook.com Marlon Wayans
, będący współtwórca i jedną z gwiazd cyklu "Straszny film", powiedział, jakie tytuły zostaną sparodiowane w nowej odsłonie. Znalazły się wśród nich zarówno znane serie, które w ostatnich latach doczekały się requeli ("Koszmar minionego lata
", "Krzyk
"), jak i nowe produkcje: "Uciekaj!
" i "Nie!
" Jordana Peele'a
, "Kod zła
" Osgooda Perkinsa
, "Heretic
" Scotta Becka
i Bryana Woodsa
oraz "Grzesznicy
" Ryana Cooglera
.
Wytwórnia Miramax dała "Strasznemu filmowi 6
" zielone światło w kwietniu. Poza Wayansem
do swoich ról powrócą Anna Faris
i Regina Hall
. Prace na planie rozpoczną się już w październiku. Premiera zaplanowana jest na 12 czerwca 2026 roku.
Fenomen serii "Straszny film"
Pierwszy "Straszny film
" trafił na ekrany w 2000 roku. Dzieło braci Wayans
było rubaszną zgrywą z królujących wówczas na ekranach horrorów: "Krzyku
", "Koszmaru minionego lata
" oraz "Blair Witch Project
". Kosztujący zaledwie 19 milionów dolarów film zarobił na całym świecie blisko 280 milionów dolarów. Powstanie kontynuacji było formalnością.
