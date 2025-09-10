"Dzika noc 2": Gwiazdor hitu Netfliksa spotka wkurzonego Mikołaja

Trwa kompletowanie obsady "Dzikiej nocy 2". Z kim tym razem zmierzy się grany przez Davida Harboura Święty Mikołaj?
MJF i King Bach spotkają wkurzonego Mikołaja
Jak podaje Deadline, do obsady "Dzikiej nocy 2
" dołączyli wrestler MJF
i komik King Bach
. Nie wiadomo, jakie przypadły im role. Wcześniej potwierdzono też udział Joego Pantoliano
i Jareda Harrisa
oraz Kristen Bell
i Danieli Melchior
. Jako Święty Mikołaj powróci David Harbour
. Film, podobnie jak pierwszą część, wyreżyseruje Tommy Wirkola
. Autorami scenariusza ponownie są Pat Casey
i Josh Miller
, którzy pełnią także obowiązki producentów wykonawczych.
MJF na premierze "Farciarza Gilmore'a 2". Fot. Kevin Mazur / Getty Images for Netflix
King Bach na premierze filmu "Rodzinne zamiany". Fot. Charley Gallay / Getty Images for Netflix
Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Film trafi na ekrany kin 4 grudnia 2026 roku.
Kim jest MJF?
MFJ, znany też jako Maxwell Jacob Friedman
, to amerykański wrestler i jeden z czołowych zawodników federacji AEW (All Elite Wrestling). Na wielkim ekranie zadebiutował niewielką rolą w dramacie sportowym "Bracia ze stali
" (był także jednym z jego producentów). Ostatnio mogliśmy go zobaczyć jako syna tytułowego bohatera w zrealizowanej dla Netfliksa komedii "Farciarz Gilmore 2
". Wśród zbliżających się filmowych projektów z jego udziałem znajdziemy też akcyjniak "Strangehold".
Kim jest King Bach?
King Bach, znany też jako Andrew Bachelor
, to amerykański komik i influencer. Jego kanał na YouTubie zgromadził ponad 4,5 miliona subskrybentów, a na TikToku – 28,5 miliona. Zagrał m.in. w takich filmach jak "50 twarzy Blacka
", "Opiekunka
" i "Opiekunka: Demoniczna królowa
", "Gdy spotkaliśmy się pierwszy raz
" czy "Do wszystkich chłopców, których kochałam
".
Zobacz zwiastun filmu "Dzika noc"
Czarna komedia "Dzika noc
" trafiła na ekrany w grudniu 2022 roku. Przypominamy zwiastun: