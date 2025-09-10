Newsy Filmy "Dzika noc 2": Gwiazdor hitu Netfliksa spotka wkurzonego Mikołaja
"Dzika noc 2": Gwiazdor hitu Netfliksa spotka wkurzonego Mikołaja

&quot;Dzika noc 2&quot;: Gwiazdor hitu Netfliksa spotka wkurzonego Mikołaja
Trwa kompletowanie obsady "Dzikiej nocy 2". Z kim tym razem zmierzy się grany przez Davida Harboura Święty Mikołaj?

MJF i King Bach spotkają wkurzonego Mikołaja


Jak podaje Deadline, do obsady "Dzikiej nocy 2" dołączyli wrestler MJF i komik King Bach. Nie wiadomo, jakie przypadły im role. Wcześniej potwierdzono też udział Joego Pantoliano i Jareda Harrisa oraz Kristen Bell i Danieli Melchior. Jako Święty Mikołaj powróci David Harbour. Film, podobnie jak pierwszą część, wyreżyseruje Tommy Wirkola. Autorami scenariusza ponownie są Pat Casey i Josh Miller, którzy pełnią także obowiązki producentów wykonawczych.

Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Film trafi na ekrany kin 4 grudnia 2026 roku.

Kim jest MJF?


MFJ, znany też jako Maxwell Jacob Friedman, to amerykański wrestler i jeden z czołowych zawodników federacji AEW (All Elite Wrestling). Na wielkim ekranie zadebiutował niewielką rolą w dramacie sportowym "Bracia ze stali" (był także jednym z jego producentów). Ostatnio mogliśmy go zobaczyć jako syna tytułowego bohatera w zrealizowanej dla Netfliksa komedii "Farciarz Gilmore 2". Wśród zbliżających się filmowych projektów z jego udziałem znajdziemy też akcyjniak "Strangehold".

Kim jest King Bach?


King Bach, znany też jako Andrew Bachelor, to amerykański komik i influencer. Jego kanał na YouTubie zgromadził ponad 4,5 miliona subskrybentów, a na TikToku – 28,5 miliona. Zagrał m.in. w takich filmach jak "50 twarzy Blacka", "Opiekunka" i "Opiekunka: Demoniczna królowa", "Gdy spotkaliśmy się pierwszy raz" czy "Do wszystkich chłopców, których kochałam".

Zobacz zwiastun filmu "Dzika noc"


Czarna komedia "Dzika noc" trafiła na ekrany w grudniu 2022 roku. Przypominamy zwiastun:


