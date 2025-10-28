Newsy Filmy Twórca filmu "Polar" za kamerą biografii legendarnego tenisisty
Björn Borg to tenisista uznawany za jednego z najlepszych w historii – w swojej karierze wygrał jedenaście wielkoszlemowych turniejów. Do sieci trafiła informacja, że ekranizacji doczeka się jego bestsellerowa autobiografia "Heartbeats: A Memoir". Za filmową adaptację odpowiedzialny będzie Jonas Åkerlund, twórca m.in. filmu "Polar" i wielu teledysków.

GettyImages-2228765950.jpg Getty Images © Tim Clayton


Film ma pokazać drogę Borga od dzieciństwa po szczyt sportowej chwały, w tym jego 5 zwycięstw z rzędu na Wimbledonie i szokujące zakończenie kariery w wieku jedynie 26 lat. Adaptacja pokaże też inne aspekty życia sportowca, włączając w to problemy finansowe oraz drogę do osobistej przemiany. W oświadczeniu Borg stwierdził:

Całe życie spędziłem na meczach – zarówno na korcie, jak i poza nim. Jonas chce opowiedzieć obie strony tej historii, a ja czuję, że nadszedł na to odpowiedni moment. Ma oko, energię i odwagę, by pokazać moją historię po swojemu.

Projekt powstaje przy współpracy wytwórni Jarowskij/Yellow Bird i Mastiff Sweden, należących do koncernu Banijay Entertainment.

Borg został już sportretowany na ekranie w filmie "Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem" – wówczas zagrał go Sverrir Gudnason, a jego rywala Shia LaBeouf

"Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem" - zwiastun



