Terrence Howard zrywa z aktorstwem na rzecz nauki?

Dziś premiera finałowego sezonu Terrence Howard zapowiadał swego czasu, że po zakończeniu serialu zamierza odpocząć od aktorstwa, przynajmniej na jakiś czas. Podczas tegorocznej gali nagród Emmy zapytał go o to jeden z dziennikarzy, a aktor udzielił... intrygującej odpowiedzi., powiedział Howard , wyjaśnił aktor.Nie do końca wiadomo, czy Howard mówi serio czy jedynie żartuje sobie z dziennikarza. Nie jest to jednak pierwsza wzmianka o naukowych pasjach aktora. Howard wielokrotnie mówił o swoich zainteresowaniach, twierdził, że studiował inżynierię i publikował własne dowody logiczne.Co myślicie o wypowiedzi aktora?