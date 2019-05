BIULETYN: "Imperium" skończy się na szóstym sezonie

Stacja FOX ogłosiła, że powstanie jeszcze jeden sezon serialu. Będzie to koniec serialu. Na razie nie jest planowany powrót Jussiego Smolletta . [za: Deadline]Serialdoczeka się spin-offu. Projekt nosi tytułi jego gwiazdą będzie Rob Lowe . Akcja nowego serialu rozgrywać się będzie w Austin w Teksasie. [za: The Hollywood Reporter]Stacja ABC kasuje po pierwszym sezonie. Producent, Warner Bros. TV., liczy, że znajdzie się ktoś chętny na uratowanie serialu. [za: Deadline]W niedzielę po raz szósty rozdane zostały nagrody Premios Platino przyznawane najlepszych produkcjom Ameryki Łacińskiej. Wielkim wygranym była nominowana w dziewięciu kategoriach, która zdobyła pięć statuetek. [za: Variety] Shannyn Sossamon znaleźli się w obsadzie komedii, który wyreżyseruje Brian Herzlinger . Będzie to historia dziewczyny-lekkoducha, która postanawia rozluźnić sztywną atmosferę świąt Bożego Narodzenia w domu swojej konserwatywnej rodziny. Przynosi więc dressing do sałatki ze sporym dodatkiem marihuany. Kiedy wszyscy znajdą się pod wpływem narkotyku, rozpęta się piekło... [za: Deadline]