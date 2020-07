BIULETYN: "Upadek królestwa" dostaje 5. sezon

Portal Netflix zamawia piąty sezon serialu " Upadek królestwa ". Podstawę scenariusza stanowić będą dwa tomy cyklu Bernarda Cornwella "Wojny wikingów" wydane w Polsce jako "Wojownicy burzy" i "Strażnik ognia". [za: Deadline]Nagrodzona Oscarem krótkometrażówka " Hair Love " zostanie przerobiona na serial animowany. Projekt powstanie dla HBO Max. Platforma zleciła produkcję 12 odcinków. [za: The Hollywood Reporter] Jeremy Rush został wybrany na stanowisko reżysera kosmicznego thrillera "Retrograde". Akcja rozgrywać się będzie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na Ziemi wybucha wojna atomowa między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Szóstka astronautów otrzymuje rozkaz przejęcia kontroli nad Stacją wszelkimi dostępnymi metodami. Autorem scenariusz jest Mark Mazur. [za: Deadline] Tiffany Haddish wyprodukuje i zagra główną rolę w filmie "Homecoming Queen". Będzie to komedia inspirowana podróżą aktorki do Afryki. Scenariusz przygotuje Raamla Mohamed . [za: The Hollywood Reporter]Bracia Carlos Ernesto Contrerasowie zamierzają nakręcić film inspirowany prawdziwą historią 14-letniej imigrantki, która uciekła przed gwałtem i przemocą w rodzinnej Gwatemali. Znalazła się na Florydzie, gdzie przedwcześnie urodziła dziecko, które następnie zmarło. Dziewczynka została jednak przez władze stanowe oskarżona o morderstwo dziecka. Projekt nosi tytuł "Crossing Borders". [za: Deadline] Peter M. Lenkov , producent takich seriali jak " Magnum: Detektyw z Hawajów ", " MacGyver " i " Hawaii 5.0 ", został zwolniony przez stację CBS. To efekt wewnętrznego śledztwa, które potwierdziło oskarżenia wobec producenta, że stwarzał toksyczne warunki pracy, seksizm i faworyzowanie swoich ulubieńców. [za: The Hollywood Reporter]HBO Max zamawia serial kryminalny "Rip Crew". Bohaterem jest były agent FBI, który wykłada kryminalistykę na uniwersytecie. Kiedy odkrywa, że jego studenci planują ambitny skok, postanawia wykorzystać ich pomysł, by stać się takim kryminalistą, jakich sam kiedyś łapał. Autorem scenariusz jest Mike Weiss . [za: Deadline] James Corden zamierza wyprodukować serial dla dzieci "Real Pigeons Fight Crime". Będzie to ekranizacja książki Andrew McDonalda opowiadającej o gołębiach walczących ze zbrodnią. Projekt powstanie dla stacji Nickelodeon. [za: The Hollywood Reporter]Kirk A. Moore szykuje dla stacji FOX serial "Free Will". Ma to być prowokacyjny dramat rodzinny o wpływowej afroamerykańskiej rodzinie z Nowego Orleanu, która prowadzi paranormalny biznes. [za: Deadline]