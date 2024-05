Tim Roth jako wyzwolony seksualnie Henry Kissinger? Szykują się nowe "Fakty i akty"?

"Kissinger Takes Paris" – co wiemy o filmie?

Tim Roth w zwiastunie filmu "Sundown"

W opisie "Kissinger Takes Paris" można przeczytać:Film opowiada (w większości) prawdziwą historię Henry’ego Kissingera – wypalonego profesora Harvardu w średnim wieku, który jedzie w 1968 roku do Paryża, gdzie trwają strajki studentów i rozgrywa się rewolucja seksualna. Pod wpływem uniesienia Kissinger przerywa pokojowe rozmowy i zmienia bieg historii współczesnej. Kiedy Kissinger wraca po kilku tygodniach do Ameryki, jest już kompletnie odmieniony – staje się drugim najpotężniejszym człowiekiem na świecie i międzynarodowym symbolem seksu.Film wyreżyseruje Jeff Stanzler (" Ten dzień powrócił ") na podstawie własnego scenariusza.Alice ( Charlotte Gainsbourg ) i Neil ( Tim Roth ) spędzają urlop w słynnym meksykańskim kurorcie. Luksusową sielankę przerywa niespodziewany telefon, który zmusi ich do zmiany planów, a w głowie Neila pojawi się pokusa, by całkowicie zmienić swoje życie. Rozgrywający się pomiędzy luksusem i nędzą, przywilejem i jego brakiem, pełnią życia i jego zachodem "Sundown" stawia najważniejsze pytania o to, co naprawdę czyni nas szczęśliwymi. Pieniądze? Miłość? Więzi? A może ich brak?