BIULETYN: Z "Ghostbuster: Afterlife" do ekranizacji komiksu Marvela od Sony

Z "POGROMCÓW DUCHÓW: DZIEDZICTWO" DO "MADAME WEB"

LAURENCE FISHBURNE WIĘŹNIEM TRACĄCYM PAMIĘĆ

TIM ROTH ZAMIAST IANA MCSHANE'A W SERIALU PARAMOUNT+

JOSH LUCAS TAKŻE W KOMEDIOWY SERIALU APPLE'A

TOM HOLLANDER W HISTORII DORASTANIA WE WŁOSZECH LAT 50. XX WIEKU

Przygotowaliśmy dla Was porcję informacji w skrócie. Sprawdźcie, w czym zagrają Wasi ulubieni aktorzy i aktorki.Sony dodało Celeste O’Connor do obsady widowiska " Madame Web ", które powstaje na bazie komiksów Marvela. Bohaterka na kartach komiksów debiutowała w 1980 roku. Kanonicznie Cassandra Webb jest niewidomą starszą kobietą podtrzymywaną przy życiu przez niezwykle skomplikowany system urządzeń przypominający pajęczą sieć. Bohaterka potrafi przepowiadać przyszłość i wpływać na myśli osób przebywających w jej otoczeniu. [za: Deadline] Clifton Collins Jr. zagrają główne role w dramacie "Frank & Louis". Jednym z producentów jest Tyler Perry . Bohaterem filmu jest mężczyzna skazany na dożywocie, który przyjmuje w więzieniu pracę polegającą na opiece nad innym osadzonym, starszym mężczyzną tracącym pamięć. To, co zaczęło się jako sposób na zyskanie punktów przed ewentualnym zwolnieniem warunkowym, zmienia się w niezwykle ważną więź, dając szansę odkupienia w miejscu, które temu nie służy. [za: The Hollywood Reporter] Ian McShane z powodów zdrowotnych musiał wycofać się z serialu platformy Paramount+ "Last King of the Cross". Jego miejsce jako antagonista Ezra Shipman zajmie Tim Roth . Fabuła bazuje na bestsellerowej autobiograficznej książce Johna Ibrahima, w której ten opisał swoją drogę od imigranta bez grosza przy duszy po najważniejszą osobę w świecie nocnych klubów Sydney. [za: Deadline] Josh Lucas zagra męża Kristen Wiig w serialu komediowym platformy ApplecTV+ " Mrs. American Pie ". Akcja rozgrywać się będzie w latach 70. Główna bohaterka Maxine Simmons jest gotowa na wszystko, byle tylko znaleźć się w ekskluzywnym gronie śmietanki towarzyskiej Palm Beach. [za: Deadline] Tom Hollander dołączył do obsady filmu Billego Augusta "Me, You". Angaż otrzymali również Daisy Jacob i Alessandro Gassmann . Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. na włoskiej wyspie Ischia. To tam spędza lato 16-letni Marco. Jego towarzyszem jest twardy rybak Nicola, który dzieli się z chłopakiem opowieściami o morzu i wojnie. Hollander zagra ojca młodego bohatera. [za: The Hollywood Reporter]