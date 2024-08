To jednak nie koniec "Yellowstone"?

Co dalej z "Yellowstone"?

Pomimo zapowiedzi studia Paramount, że piąty sezon będzie definitywnym końcem historii " Yellowstone ", ukochany przez publikę westernowy serial może powrócić z szóstym sezonem. Jak donosi portal Variety, Kelly Reilly Cole Hauser prowadzą rozmowy w sprawie kontynuacji serialu.Portal zaznacza, że żadne oficjalne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Przypomnijmy, że Reilly wciela się w Bethany Dutton, córkę granego przez Costnera Johna Duttona III. Hauser gra z kolei postać nazwiskiem Rip Wheeler, męża Beth i pracownika Dutton Ranch.Jakiś czas temu Kevin Costner oficjalnie ogłosił, że że jego historia z " Yellowstone " definitywnie dobiegła końca. W ostatnim czasie aktor zajął się swoją mega-sagą " Horyzont ", której pierwszy rozdział pokazywany w trakcie festiwalu w Cannes mogliśmy oglądać na polskich ekranach w czerwcu. To właśnie jego reżyserski projekt był głównym powodem rezygnacji z udziału w serialu. Decyzja studia Paramount o podzieleniu piątego sezonu na dwie części kolidowała z zaplanowanym przez Costnera okresem zdjęciowym " Horyzontu ".W sierpniu tego roku zapowiedziano z kolei serialowy spin-off z uniwersum " Yellowstone " - jego gwiazdami mają być Michelle Pfeiffer Matthew Fox . Bohaterką "The Madison" ma być zamożna zwierzchniczka rodu, Stacy Clyburn, która opuszcza Nowy Jork i przeprowadza się do Montany po tym, jak jej mąż i szwagier giną w katastrofie lotniczej.