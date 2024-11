"Yellowstone" bez Kevina Costnera ogląda się lepiej?

Nowy odcinek "Yellowstone" hitem

"Yellowstone" – zwiastun

Kevin Costner nie widział nowego odcinka "Yellowstone"

Na kanale Paramount Network doszło kolejne 5,85 mln widzów.Dane nie są końcowe, ponieważ grupa Paramount Global chwilowo nie posiłkuje się danymi Nielsena – kontrakt między firmami wygasł bowiem we wrześniu. Trwają negocjacje w sprawie przedłużenia umowy.Paramount korzysta obecnie z danych dostarczonych przez VideoAmp, z których wynika, żeWedług nadawcy czyni to odcinek dziewiąty sezonu piątegoDla porównania premierowy epizod sezonu piątego, który debiutował w listopadzie 2022, osiągnął wynik 8,8 mln widzów.Aktor porzucił serial po tym, jak zdjęcia do serialu zaczęły kolidować z pracami na planie jego własnego westernu " Horyzont "., powiedział gwiazdor, dodając:, skomentował, dodając, że sposób, w jaki wybrną z tej sytuacji, to "ich sprawa".