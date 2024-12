"Yellowstone": piąty sezon to jednak nie koniec historii rodziny Duttonów?

Co wiemy o nowym spin-offie "Yellowstone"?

Zobacz zwiastun ostatniego sezonu "Yellowstone"

Jakiś czas temu portal Deadline informował, że być może piąty sezon " Yellowstone " nie będzie wcale ostanim, wraz z informacją, że aktorzy Kelly Reilly Cole Hauser negocjują z producentami możliwość wzięcia udziału w kontynuacji serialu. Plotki te poparte były w decyzjach promocyjnych wytwórni Paramount, która drugą część ostatniego sezonu reklamowała w zwiastunach jako powrót, a nie koniec epickiej sagi. Z kolei materiały promocyjne ostatniego odcinka także sygnowane są sloganem "finał sezonu", a nie, zgodnie ze stanem faktycznym, "finał serialu". Po prawie trzech miesiącach, Deadline wraca ze sprostowaniem. Choć " Yellowstone " dobiega końca już 19 grudnia, wraz z nim nie kończy się wcale saga rodu Dutton. Beth Dutton i Rip Wheeler zostaną głównymi bohaterami nadchodzącego spin-offa.Co więcej, do Kelly Reilly Cole'a Hausera mają dołączyć także inni aktorzy pamiętani z " Yellowstone " - na ten moment dziennikarze milczą jednak na temat konkretnych nazwisk. Podejrzewa się, że decyzja o utworzeniu nowego spin-offa zamiast kontynuowania historii w obrębie " Yellowstone " podyktowana jest kwestiami biznesowymi. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych serial dystrybuowany jest internetowo przez stację Peacock. Bierze się to z faktu, że w momencie tworzenia pierwszego sezonu stacja Paramount+ jeszcze nie istniała, a wytwórnia chciała udostępnić serial także internetowym widzom. Dzięki stworzeniu serialu "na nowo', za sprawą spin-offa, Paramount+ będzie miał wyłączne prawa do dystrybucji serialu na swojej platformie.Wszystkie te informacje zebrane razem sugerują, że nadchodzący spin-off będzie bardziej lub mniej bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z " Yellowstone ", z akcją rozgrywającą się po wydarzeniach sezonu piątego.O czym jest " Yellowstone "?Serial " Yellowstone " to jedna z najbardziej popularnych produkcji telewizyjnych ostatnich lat. Opowiada o rodzinie ranczerów, której przewodzi John Dutton. Staje on do walki z deweloperami i politykami w obronie swojego rancza. Na drodze stają też mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię. Yellowstone " okazał się wielkim hitem i otworzył wrota do całego serialowego uniwersum. Był to również wielki aktorski powrót Kevina Costnera , który za rolę Johna Duttona otrzymał Złoty Glob . Niestety, na planie serialu rosło napięcie pomiędzy aktorem a twórcą serialu, Taylorem Sheridanem Costnerowi nie podobał się podział piątego serialu na dwie części, kwestionował harmonogram zdjęć i inne decyzje kreatywne. Miał też inny priorytet - dzieło swojego życia, czyli western " Horyzont ", którego dwie części zamierzał realizować równolegle do prac nad serialem.