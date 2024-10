Zobaczcie zwiastun pożegnalnego sezonu Costnera w "Yellowstone"

Zobacz najnowszy zwiastun "Yellowstone"

O czym jest "Yellowstone"?

Sześć odcinków będzie składało się na pożegnanie Kevina Costnera z cyklem o losach rodziny Duttonów. Aktor postanowił, że kończy swoją przygodę z " Yellowstone " po tym, gdy decyzja o podzieleniu piątego sezonu na dwie części kolidowała z obowiązkowymi na planie filmowego widowiska " Horyzont ". Z tego też względu nie widzieliśmy Kevina Costnera na dotychczasowych zdjęciach promujących serial. Jak informowaliśmy miesiąc temu, nie musi to oznaczać wcale końca całej opowieści - wierząc plotkom, producenci pracują właśnie nad realizacją kolejnego, szóstego sezonu z Kelly Reilly Colem Hauserem wcielającymi się w role Bethany Dutton i Ripa Wheelera.W sierpniu tego roku zapowiedziano z kolei serialowy spin-off z uniwersum " Yellowstone " - jego gwiazdami mają być Michelle Pfeiffer Matthew Fox . Bohaterką " The Madison " ma być zamożna zwierzchniczka rodu, Stacy Clyburn, która opuszcza Nowy Jork i przeprowadza się do Montany po tym, jak jej mąż i szwagier giną w katastrofie lotniczej.Serial "Yellowstone" to jedna z najbardziej popularnych produkcji telewizyjnych ostatnich lat. Opowiada o rodzinie ranczerów, której przewodzi John Dutton. Staje on do walki z deweloperami i politykami w obronie swojego rancza. Na drodze stają też mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię. Yellowstone " okazał się wielkim hitem i otworzył wrota do całego serialowego uniwersum. Był to również wielki aktorski powrót Kevina Costnera , który za rolę Johna Duttona otrzymał Złoty Glob . Niestety na planie serialu rosło napięcie pomiędzy aktorem a twórcą serialu Taylorem Sheridanem Costnerowi nie podobał się podział piątego serialu na dwie części, kwestionował harmonogram zdjęć i inne decyzje kreatywne. Miał też inny priorytet - dzieło swojego życia, czyli western " Horyzont ", którego dwie części zamierzał realizować równolegle do prac nad serialem.