Kevin Costner kończy 70 lat! Wybieramy jego najlepsze role

Mimo że Costner opuścił serial na rzecz swojej autorskiej sagi westernowej " Horyzont ", to właśnie w serialu Taylora Sheridana powrócił w najlepszej formie od lat. Jako John Dutton przewodził rodzinnemu ranczu, walcząc z deweloperami i politykami w obronie ziemi swoich przodków. Na drodze stają też mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy zignorowali zagrożenie równie posępnego, co zdeterminowanego i doświadczonego nestora rodu. Dla takich jednostek nie ma miejsca w świecie zasad starszych niż wydumane ambicje, prędko pokazywał im Dutton. Zakończona w 2023 roku przygoda z " Yellowstone " pozostanie ważnym punktem w całej karierze Costnera – namacalnym dowodem, że dawny gwiazdor to wciąż świetny aktor. Występ przywrócił go do łask widzów i krytyków, a także pozwolił wygrać Złoty Glob.