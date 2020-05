To już pewne: będzie reżyserska wersja "Ligi Sprawiedliwości"!

Stało się! Po latach domysłów, spekulacji i żarliwych fanowskich apeli światło dzienne ujrzy wreszcie reżyserska wersja " Ligi sprawiedliwości ". Będzie ją można zobaczyć w przyszłym roku na serwisie streamingowym HBO Max.Według niepotwierdzonych na razie informacji, nowa wersja widowiska będzie trwała blisko cztery godziny i zostanie zaprezentowana widzom w formie 6-odcinkowego miniserialu.- obiecuje reżyser Zack Snyder Dziennik "The Hollywood Reporter" szacuje, że postprodukcja wersji reżyserskiej będzie kosztować od 20 do 30 milionów dolarów.Przypomnijmy: wiosną 2017 Snyder opuścił plan dokrętek " Ligi sprawiedliwości " po tym, jak jego córka Autumn popełniła samobójstwo. Projekt przejął wówczas Joss Whedon . Doprowadził on dokrętki do końca, a także nadzorował montaż oraz postprodukcję widowiska. " Liga " trafiła do kin w listopadzie 2017 roku. Film spotkał się z miażdżącą krytyką i sprzedał się poniżej oczekiwań - przy budżecie rzędu 300 milionów dolarów zarobił na całym świecie zaledwie 657 milionów.Niedługo po premierze po sieci zaczęły krążyć pogłoski, jakoby zmontowana przez Whedona Liga " miała niewiele wspólnego z tym, co planował Snyder. Plotki podsycał zresztą sam reżyser, który nie ustawał w publikowaniu na swoich kanałach społecznościowych kadrów, których na dużym ekranie nigdy nie zobaczyliśmy. Fani uniwersum DC zaczęli się wówczas domagać od wytwórni Warner Bros., by pozwoliła ona Snyderowi zaprezentować swoją wersję filmu.