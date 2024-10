Adam Driver zagra w filmie o UFC od Zacka Snydera?

Adam Driver zagra w filmie Zacka Snydera?

Getty Images © Matt Winkelmeyer

Przypomnijmy, że w lipcu tego roku Zack Snyder Zac Snyder zapowiedział, że jego nowy film będzie dużo skromniejszym projektem, pozbawionym efektów komputerowych. Jak widać, wbrew niedowiarkom, projekt staje się coraz bardziej namacalny. Dziś dziennikarze World of Reel dzielą się informacją, że Snyder chce przyjrzeć się federacji UFC.Scenarzystą projektu, wraz z samym Snyderem , został Zach Baylin (" King Richard: Zwycięska rodzina "). Sama federacja UFC ma być bezpośrednio zaangażowana w projekt, wraz z jej prezesem, Daną Whitem. Jak na razie nie wiadomo nic na temat fabuły ani aktorów zaangażowanych w projekt. Jedyne pewne informacje to lokacje. Nowy film Snydera ma być kręcony w Arabii Saudyjskiej oraz Las Vegas.Rola Adama Drivera nie jest jeszcze oczywiście potwierdzona - dziennikarze mówią jednak, że Snyder naciska na zakontraktowanie dwukrotnie nominowanego do Oscara aktora. Pod kątem "grafikowym" jest to co prawda wykonalne; Driver nie jest obecnie zaangażowany w żaden filmowy projekt, mimo plotek o tym, że miałby dołączyć do obsady sequela " Gorączki Michaela Manna . Roli, swoją drogą, dużo bardziej prawdopodobnej, niż ta w filmie Snydera . Aktor wielokrotnie podkreślał swój szacunek do twórczości Manna , grał także w jego ostatnim filmie " Ferrari ". O ewentualnej sympatii do kina Snydera nic tymczasem nie wiadomo. To może być istotne. Driver zdaje się być bowiem aktorem, który bardzo skrupulatnie wybiera kolejne produkcje, grając przede wszystkim w filmach uznanych mistrzów amerykańskiego i europejskiego kina.Zapowiedziany projekt będzie bez wątpienia sporym reżyserkim wyzwaniem dla samego Snydera , ale i dowodem, że ten dalej ma w sobie werwę do eksperymentów. Niepowodzenie netflixowej serii " Rebel Moon " skłoniło go prawdopodobnie do przemyślenia swojej dalszej kariery - nikt nie spodziewał się jednak chyba, że twórca podejdzie do tej ewentualnej zmiany tak radykalnie. Czekacie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!